أمطار رعدية ورياح سطحية على 4 مناطق خلال ساعات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، لتعرُّض عددٍ من المناطق لهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنَّ أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية يسود على مناطق مكة المكرمة (أضم، ميسان) حتى السادسة مساءً، والباحة (الباحة، العقيق، المندق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة) حتى السابعة مساءً.

كما تسود نفس الحالة الجوية على منطقتي عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب)، وجازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب) حتى السابعة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، توقّعت فيه تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، وحائل، والقصيم، والرياض، والجوف، والحدود الشمالية.

وأشارت إلى أنَّ السماء ستكون غائمةً إلى غائمة جزئيًّا على جنوب المملكة وغربها، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، ومنطقة مكة المكرمة».