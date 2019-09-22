«الجوازات» توضّح إجراءات حصول المكفول على تأشيرة خروج نهائي حال وفاة كفيله

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، الإجراءات اللازمة لحصول المكفول على تأشيرة خروج نهائي في حالة وفاة كفيله.

وتلقَّت «مديرية الجوازات»، استفسارًا من أحد متابعيها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ بشأن «رغبة سائق هندي الجنسية توفيت كفيلته من سنة وتسعة أشهر، ويرغب في الحصول على تأشيرة خروج نهائي».

وردَّت المديرية، بأنه «في حال رغبة المستفيد بالحصول على تأشيرة خروج نهائي، يتم الإجراء بمراجعته مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه التأشيرة؛ بحيث تكون بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة».

كانت المديرية العامة للجوازات، قد أكدت في وقت سابق، أن انتهاء فترة تأشيرة الخروج النهائي للمستفيد الهارب، لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية.

وقالت «مديرية الجوازات»: «إن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية؛ طالما أنه ما زال مسجلًا بالنظام في سجله»، وتابعت: «أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد، تُفرض غرامة ألف ريال- على صاحب العمل- ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة، ويُشترط سريان صلاحية هوية المقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».