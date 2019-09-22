شرطة الرياض تلقي القبض على معذب الطفلة ذات الـ3 سنوات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل من الله - عن تحديد هويته، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر؛ حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمرًا للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعذب طفلة رضيعة لإجبارها على الوقوف، وذلك عبر تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولًا للتعرف على هويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قبل الجهة المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معه وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال اللجان المختصة؛ لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.