اليوم الوطني / رئيس ديوان المظالم: اليوم الوطني مناسبة مجيدة وامتداد لتاريخ حافل بالإنجازات



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن اليوم الوطني الـتاسع والثمانين للمملكة العربية

وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن أركان وطننا المبارك متينة وقوية وثابتة -بحمد الله-، فقد عمل الملك المؤسس - رحمه الله - على غرس أساسها الراسخ بالعلم الصحيح والعقيدة السليمة، بمنهج كتاب الله تعالى، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، دستوراً للمملكة ومنهاجاً تسير عليه ، وجاء من بعده أبناؤه من الملوك البررة، ليَضَع كل واحدٍ منهم لَبِنَة على لَبِنَةٍ؛ حتى ارتفع هذا البناء الشامخ، فأصبح عزيزًا لا تطاوله أيدي الأعداء والحاقدين والمغرضين، ولا تنال منه رياح الفتنة، ولا يمكن أن يمسّ أمنه واستقراره عبث ولا عدوان -بفضل من الله-، ثم بحكمة وسياسة قيادته الرشيدة.

وأبان الدكتور اليوسف، أن قادة هذه البلاد على مدار الأعوام الماضية، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

ولفت معاليه النظر إلى أن ديوان المظالم حقق خلال العام المنصرم 1440هـ عدة منجزات وفق رؤاه وتوجهاته الموافق عليهما من المقام السامي، بفضل الله عز وجل ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- مستذكرًا تدشين الديوان للإصدار الرابع من نظام "معين الإلكتروني" الذي يُعنى بإدارة ملف الدعوى إلكترونيًا منذ قيدها وحتى أرشفتها، وتدشين تطبيق الديوان للهواتف الذكية الذي من خلاله يمكن الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمعرفة مواعيد الجلسات والاطلاع على الأحكام، مع إمكانية الاستعلام التفصيلي عن الدعوى وحيثياتها، إلى جانب الاطلاع على المدونات القضائية والبحث فيها بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى ذلك أطلق الديوان نظام "داعم الإلكتروني" لتقديم خدمات الدعم التقني والفني داخليًا لمنسوبيه، وذلك تطويرًا للأداء وتحسينًا من جودته، وتدشين نظام "إدارة الإلكتروني" المعني بإدارة شؤون القضاة وما يتعلق بأعمالهم، ونظام "مسار الإلكتروني" لمؤشرات أداء استراتيجية الديوان لتحقيق متطلبات التحول الإلكتروني من خلال منظومة رقمية إلكترونية متكاملة، لمتابعة تفاصيل منجزات الديوان.

وأشار إلى افتتاح المحكمة الإدارية بحفر الباطن، وأقرار مجلس القضاء الإداري إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، وإنشاء محكمة إدارية بمحافظة الأحساء، كما توجت الثروة القضائية المعرفية في الديوان بتدشين أكبر مجموعة للأحكام والمبادئ الإدارية من عام 1402هـ إلى عام 1426هـ. إلى جانب هذا فقد أتم الديوان عدة شراكات واتفاقيات متعددة من جهات محلية ودولية بعدة مجالات، منها: الموافقة السامية على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم مع مجلس الدولة المصري بمجال القضاء الإداري، ومذكرة تعاون مع برنامج التعاملات الحكومية "يسّر"، ونظام المراسلات الحكومية" مراسلات"، بالإضافة إلى مذكرة تعاون مشتركة مع معهد الإدارة العامة، ومذكرات مماثلة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة.

واختتم معالي رئيس ديوان المظالم تصريحه قائلاً " اليوم ونحن نعيش مناسبة تأسيس وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، فإننا نستذكر التاريخ ونتزود منه للحاضر والمستقبل، ليكون عونًا لنا للاستمرار في بذل الجهود وتسخير الطاقات لخدمة هذا الوطن المعطاء، وندعو الله تعالى أن يحفظ لهذا البلد قادته وولاة أمره، ويديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار.

// انتهى //

13:37ت م

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الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن اليوم الوطني الـتاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية ، يعد مناسبة مجد وامتداد لتاريخ حافل بالإنجازات نستذكر فيها توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والفترة التاريخية العظيمة التي صاحبت التأسيس، وتشكلت معها الملامح الأولى للوحدة والتلاحم، ونستشعر فيها نعم الله تعالى على هذه البلاد المباركة، ونستحضر الإنجازات العظيمة التي تحققت لبلادنا في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها.وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن أركان وطننا المبارك متينة وقوية وثابتة -بحمد الله-، فقد عمل الملك المؤسس - رحمه الله - على غرس أساسها الراسخ بالعلم الصحيح والعقيدة السليمة، بمنهج كتاب الله تعالى، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، دستوراً للمملكة ومنهاجاً تسير عليه ، وجاء من بعده أبناؤه من الملوك البررة، ليَضَع كل واحدٍ منهم لَبِنَة على لَبِنَةٍ؛ حتى ارتفع هذا البناء الشامخ، فأصبح عزيزًا لا تطاوله أيدي الأعداء والحاقدين والمغرضين، ولا تنال منه رياح الفتنة، ولا يمكن أن يمسّ أمنه واستقراره عبث ولا عدوان -بفضل من الله-، ثم بحكمة وسياسة قيادته الرشيدة.وأبان الدكتور اليوسف، أن قادة هذه البلاد على مدار الأعوام الماضية، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - يولون العناية الفائقة والاهتمام الكبير لمرفق القضاء، مقدمين كل الدعم من أجل تأسيس منظومة قضائية وعدلية متطورة تواكب المتغيرات، وإرساء العدالة الناجزة وفق الثوابت الشرعية.ولفت معاليه النظر إلى أن ديوان المظالم حقق خلال العام المنصرم 1440هـ عدة منجزات وفق رؤاه وتوجهاته الموافق عليهما من المقام السامي، بفضل الله عز وجل ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- مستذكرًا تدشين الديوان للإصدار الرابع من نظام "معين الإلكتروني" الذي يُعنى بإدارة ملف الدعوى إلكترونيًا منذ قيدها وحتى أرشفتها، وتدشين تطبيق الديوان للهواتف الذكية الذي من خلاله يمكن الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمعرفة مواعيد الجلسات والاطلاع على الأحكام، مع إمكانية الاستعلام التفصيلي عن الدعوى وحيثياتها، إلى جانب الاطلاع على المدونات القضائية والبحث فيها بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى ذلك أطلق الديوان نظام "داعم الإلكتروني" لتقديم خدمات الدعم التقني والفني داخليًا لمنسوبيه، وذلك تطويرًا للأداء وتحسينًا من جودته، وتدشين نظام "إدارة الإلكتروني" المعني بإدارة شؤون القضاة وما يتعلق بأعمالهم، ونظام "مسار الإلكتروني" لمؤشرات أداء استراتيجية الديوان لتحقيق متطلبات التحول الإلكتروني من خلال منظومة رقمية إلكترونية متكاملة، لمتابعة تفاصيل منجزات الديوان.وأشار إلى افتتاح المحكمة الإدارية بحفر الباطن، وأقرار مجلس القضاء الإداري إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، وإنشاء محكمة إدارية بمحافظة الأحساء، كما توجت الثروة القضائية المعرفية في الديوان بتدشين أكبر مجموعة للأحكام والمبادئ الإدارية من عام 1402هـ إلى عام 1426هـ. إلى جانب هذا فقد أتم الديوان عدة شراكات واتفاقيات متعددة من جهات محلية ودولية بعدة مجالات، منها: الموافقة السامية على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم مع مجلس الدولة المصري بمجال القضاء الإداري، ومذكرة تعاون مع برنامج التعاملات الحكومية "يسّر"، ونظام المراسلات الحكومية" مراسلات"، بالإضافة إلى مذكرة تعاون مشتركة مع معهد الإدارة العامة، ومذكرات مماثلة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة.واختتم معالي رئيس ديوان المظالم تصريحه قائلاً " اليوم ونحن نعيش مناسبة تأسيس وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، فإننا نستذكر التاريخ ونتزود منه للحاضر والمستقبل، ليكون عونًا لنا للاستمرار في بذل الجهود وتسخير الطاقات لخدمة هذا الوطن المعطاء، وندعو الله تعالى أن يحفظ لهذا البلد قادته وولاة أمره، ويديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //13:37ت م0108

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