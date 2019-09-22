اليوم الوطني / سمو أمير منطقة المدينة المنورة : اليوم الوطني صورة تعكس مدى التلاحم والوفاء بين أبناء الوطن وقيادتهم



المدينة المنورة ٢٣ محرم 1441هـ الموافق ٢٢ سبتمبر 2018م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة خالص التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - ، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة :" نحتفى اليوم بهذه المناسبة التي ستَظل خالدة في ذاكرة التاريخ ، بين جميع أبناءه المُلتفين حول قيادتهم ، وبجهود الرجال المُخلصين ترسخت مفاهيم الأمن والأمان وسبل الحياة الكريمة في كافة مناطق هذا الوطن المتلاحم وتحققت مسيرة التنمية الشاملة خلال العقود الماضية التي تولى فيها أبناء المؤسس - رحمهم الله - قيادة البلاد ، وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمواصلة مراحل البناء والنماء وتعزيز الاقتصاد الوطني - ".

وأوضح سمو أمير منطقة المدينة المنورة بأنه يتعيّن علينا جميعاً أن نرسّخ في أذهان النشء كما نحن عليه الآن، ثقافة الولاء والإنتماء لهذا الوطن والاستبسال في الدفاع عن كيانه مترابطاً ومتوحداً تحت لواء قادته والحفاظ على مقوماته والاعتزاز بمنجزاته التي تحققت بسواعد أبناءه وعزيمتهم في تحقيق رؤى المستقبل الذي نقف على أعتابه اليوم.

ونوّه سموه إلى أن هذه البلاد التي حباها الله باحتضان الحرمين الشريفين، منذ تأسيسها دأبت على الرعاية والعناية بهِما وبقاصديهما واستمرت تلك العناية والاهتمام تتوالى ، لتحظى المدينة المنورة بمنظومة التنمية والتطوير الشاملة, فضلاً عن بناء الإنسان وتنمية المكان لخدمته.

وأبدى سموه اعتزازه بتوحيد المملكة في صورة تعكس مدى التلاحم والوفاء بين أبناء الوطن وقيادتهم، و تُجسّد تاريخاً عظيماً لوطن يزداد سمواً وشموخاً ، داعياً المولى عزوجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .

// انتهى //

13:23ت م

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