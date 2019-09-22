اليوم الوطني / أمين منظمة التعاون الإسلامي يهنئ القيادة باليوم الوطني



جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه معاليه في تصريح له لوكالة الأنباء السعودية بالجهود التي تقوم بها المملكة - دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي - في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً في وقوف قيادتها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.

وأكد الأمين العام أن المنظمة تشيد بدور المملكة التي تترأس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، والتي قدمت خدمات جليلة مشهودة لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن سواء من الحجاج أو المعتمرين الذين يقصدون الديار المقدسة، وكذلك استضافتها هذا الشهر لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الدول الإسلامية لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي الاستفزازية حول عزمه العمل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه بالانتخابات.

وأوضح الدكتور العثيمين أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل برامجها ومشاريعها الداخلية، مؤكدًا على ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا برؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها سمو ولي العهد.

وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن أمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، ولكافة الدول الإسلامية.

// انتهى //

13:22ت م

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جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -, وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة احتفاء المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ ٨٩.ونوه معاليه في تصريح له لوكالة الأنباء السعودية بالجهود التي تقوم بها المملكة - دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي - في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً في وقوف قيادتها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.وأكد الأمين العام أن المنظمة تشيد بدور المملكة التي تترأس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، والتي قدمت خدمات جليلة مشهودة لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن سواء من الحجاج أو المعتمرين الذين يقصدون الديار المقدسة، وكذلك استضافتها هذا الشهر لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الدول الإسلامية لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي الاستفزازية حول عزمه العمل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه بالانتخابات.وأوضح الدكتور العثيمين أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل برامجها ومشاريعها الداخلية، مؤكدًا على ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا برؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها سمو ولي العهد.وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن أمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، ولكافة الدول الإسلامية.// انتهى //13:22ت م0099

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