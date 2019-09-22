شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يهنئ السعودية باليوم الوطني والان مع التفاصيل

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 89.



وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نبارك للشعب السعودي يومهم الوطني المجيد.. نبارك لهم إنجازات تتسارع.. وقيادة تبادر.. وكفاءات تتسابق نحو العلياء.. ونبارك للملك وولي عهده شعبا التف حولهم.. وجموعا بايعتهم.. ومليارا ونصف المليار مسلم يقدرون خدمتهم لقبلتهم".

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وتحت شعار "همة حتى القمة".. تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89، وهو اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد البلاد تحت راية واحدة، بعد كفاح استمر 32 عاما.

اليوم الوطني السعودي الـ89 يأتي وسط تعاون وتكامل كبيرين وشراكة استراتيجية تتوسع مع الإمارات في جميع الأصعدة التي تنعكس على علاقات البلدين الضاربة في جذور التاريخ متانة وقوة.

ويعكس احتفاء الإمارات ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عمق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، لتنتقل نحو الشراكة الاستراتيجية التي تنسجم مع ما يجمعهما من علاقة تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك.