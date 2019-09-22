السعودية | ولي العهد يتلقى برقيات تهان من رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:32 مساءً, 22 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقيات تهان من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

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