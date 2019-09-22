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فيديو.. الزعاق: اليوم أول الخريف.. يتساوى الليل والنهار في هذا الموعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال خبير الطقس وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم الأحد يمثل أول أيام فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وأول الربيع في نصفها الجنوبي.
وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”، إنه في هذا اليوم سيتساوى الليل والنهار على خط الاستواء، بحيث يكون طول كل منهما 12 ساعة.
وأضاف الزعاق أن ساعات الليل والنهار ستتساوى في المملكة يوم الجمعة المقبل (28 محرم 1441هـ/ 27 سبتمبر 2019)، وسيستمر ذلك طوال الأسبوع القادم، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار.
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