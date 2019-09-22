خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1441 & رابط مباشر لتحديث…

لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي الأمر الهام حتى لا يحدث بعض المشكلات حين موعد نزول الدفعات الشهرية في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي؛ من أجل التيسير على المشتركين بالضمان الاجتماعي أوضحت وزارة العمل السعودي أن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي متاح عبر الموقع الرسمي للوزارة حتى يستطيع أصحاب الحسابات الغير محدثة أن يقوموا بتحديث البيانات الشخصية وإليكم خطوات التحديث للبيانات الشخصية عبر موقع الوزارة.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

التحديث يتم من خلال الرابط المباشر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ( يجب مراعاة أن الموقع تحت التطوير المستمر) للحصول على خدمات مميزة، بعد الدخول إلى الموقع قم باختيار الخدمات الإلكترونية ثم قم باختيار خدمات النظام الاجتماعي للاطلاع على شروط التسجيل الجديدة وللتحديث قم بالدخول إلى حسابك على موقع الوزارة آلإلكتروني لتجد أن حسابك يخبرك بأي من الأمور التالية.

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:_ أنت غير مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي وذلك لإنك غير مسجل في الضمان الاجتماعي وهنا تحتاج إلى تسجيل جديد بحسب متطلبات حالتك المادية والاجتماعية.

ثانياً:- تم إيقاف البيانات وهنا لابد من التحديث الفوري للحساب المسجل قبلاً.

ثالثاً:_ تم التحديث بنجاح أو أن الحساب لا يوجد به أي دلالة لتعديل البيانات أو تحديثها وهنا قد تأكدت أن حسابك محدث بالفعل وبدون مشكلات.

كيفية الاستعلام عن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي