شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ المملكة باليوم الوطني الـ89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) عبر رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ الأشرفي لـ«الخليج 365» عن مشاعر الفرح والبهجة باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، رافعاً التهاني والتبريكات للقيادة والشعب السعودي. وتطرق الأشرفي خلال حديثه لمواقف المملكة التاريخية في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان.



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