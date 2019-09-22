إنتقال مقر القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة للشمال مرة أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بعد مرور اكثر من 65 عاما على تواجدنا في شارع فلسطين حي الحمرا بجدة، يسعدنا ان نعلن لكم عن إنتقال مقر القنصلية العامة الأمريكية بجدة إلى موقع مبناها الجديد في حي المحمدية، بجوار مبنى المدرسة الأمريكية العالمية الجديد.

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بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في عام 1948 حيث كانت أول بعثة دبلوماسية أمريكية في المملكة العربية السعودية في بيت تراثي وسط مدينة جدة القديمة، في منطقة البلد وذلك في عام 1952، حيث كانت آنذاك السفارة الأمريكية في جدة، والتي أصبحت فيما بعد، القنصلية العامة الأمريكية بعد انتقال السفارة إلى العاصمة الرياض، وانتقلت من مقرها في البلد إلى حي الحمرا، والذي كان في ذلك الوقت منطقة معزولة على شاطئ البحرالأحمر على الحدود الشمالية للمدينة. مع نمو و ازدهار مدينة جدة، توسعت المدينة حول القنصلية.

مرة أخرى، يشرفنا ان نعلن لكم انه بتاريخ 22 سبتمبر 2019، القنصلية العامة الأمريكية إنتقلت إلى مقرها الجديد في شمال جدة.

ستباشر القنصلية العامة الأمريكية عملها و خدماتها لسكان مدينة جدة والمنطقة الغربية بتاريخ 24 سبتمبر، 2019. حيث يقع المدخل العام لجميع الخدمات القنصلية (التأشيرات وخدمات المواطنين الأميركيين) في الجانب الغربي من القنصلية الجديدة في شارع الصفا. لمزيد من المعلومات حول الأماكن المخصصه لوقوف الزوار وطالبي الحصول على التأشيرات والخدمات القنصلية، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت https://sa.usembassy.gov/embassy-consulates/jeddah/