السعودية | محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان باليوم الوطني: شراكتنا عميقة ورؤيتنا موحدة

شكرا لقرائتكم محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان باليوم الوطني: شراكتنا عميقة ورؤيتنا موحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني، مشدداً على عمق العلاقات بين البلدين، ومشيراً إلى بعدها التاريخي، ولعمق الشراكة الاستراتيجية ووحدة الرؤى بين البلدين في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وغرد الشيخ محمد بن زايد، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "تهانينا الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني 89.. يومكم هو يومنا.. وفرحكم فرحنا، وإنجازاتكم فخر لنا.. يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها".

وأضاف في تغريدة أخرى: "علاقاتنا التاريخية متجذرة، وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية.. ننطلق من حتمية الوقوف معا في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها.. عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة".