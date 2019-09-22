راتب التأمينات الاجتماعية:رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية

تسعي المملكة العربية السعودية علي موالية العالم من حولها، حيث أن معظم بل جميع الدول أصبحت تعتمد اعتماد شبه كلي علي المواقع الالكترونية، وذلك من أجل الحرص علي توفير الوقت، والجهد، والطاقة المبذولة، وأيضا من أجل تجنب الأخطاء البشرية الوارد حدوثها، وأيضا حرصا منها علي مواطنيها في جميع مراحلهم العمرية والاجتماعية.

الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

فقد طرحت خدمة إلكترونية جديدة وهي الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية أو ما يعرف باسم (المعاش) وذلك إلكترونيا عن طريق رقم الهوية فقط.

رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

خطوات الاستعلام:-