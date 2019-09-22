وزارة العمل والتنيمةالاجتماعية:الاستعلام عن كفالة عامل وافد برقم الحدود عبر رابط وزارة العمل...

من النظام المتبع في المملكة العربية السعودية وأغلب دول الخليج وجود كفيل الذي، يقوم بكفالة العامل أو الموظف الوافد، وتسعي المملكة العربية السعودية دائما، لتوفير سبل الراحة والتيسير للوافدين، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل.

(ملحوظة) “يتم الاستعلام عن نقل الكفالة عن طريق رقم الإقامة، وبالتالي تحتاج إلي أذن الكفيل، وأيضا موافقة رب العمل المنقول إليه الكفالة”.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

أولا:نقل الكفالة دون إذن الكفيل:-

في بعض الأحيان والظروف من الممكن ألا يقوم العامل بنقل الكفالة باذن الكفيل، وذلك لعدة أسباب.

توقف الكفيل عن دفع المرتب لمدة قد تصل الي 3 أشهر.

المنشأة التي تعمل لديها تم تصنيفها باللون الأحمر.

رابط الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بإذن الكفيل:-