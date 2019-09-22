اليوم الوطني / سمو نائب أمير منطقة حائل يهنئ القيادة باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة



حائل 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة " يتجدد احتفاؤنا باليوم الوطني لمملكتنا الغالية، إذ نستحضر فيها – عاماً بعد عام – متانة وحدتنا الوطنية، وتنامي منجزنا الحضاري، الذي تحقق لهذه المملكة الطاهرة بفضل المولى سبحانه ثم بسواعد ملوكها ورجالاتها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وحتى اليوم الذي نستظل فيه بهذا العهد الاستثنائي الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- " .

وأضاف سموه : " يزداد شباب المملكة اليوم حماساً وتفاؤلاً في نظرتهم واستشرافهم لمستقبل بلادهم فهم شركاء في صناعة هذا المستقبل مستلهمين رؤية 2030 يسيرون على نهج ملهمهم وقائدهم صانع الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن حرص شباب منطقة حائل على النهوض بمنطقتهم لتسهم في الحراك التنموي الهائل الذي تشهده اليوم مناطق المملكة على كافة المستويات مستشهداً بتفاعل ابناء المنطقة, معبراً عن شكره وامتنانه للدعم والعطاء المتواصل الذي تبذله القيادة الرشيدة لمنطقة حائل المتمثل في اعتماد وتلبية احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية باهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

// انتهى //

12:54ت م

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حائل 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة " يتجدد احتفاؤنا باليوم الوطني لمملكتنا الغالية، إذ نستحضر فيها – عاماً بعد عام – متانة وحدتنا الوطنية، وتنامي منجزنا الحضاري، الذي تحقق لهذه المملكة الطاهرة بفضل المولى سبحانه ثم بسواعد ملوكها ورجالاتها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وحتى اليوم الذي نستظل فيه بهذا العهد الاستثنائي الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- " .وأضاف سموه : " يزداد شباب المملكة اليوم حماساً وتفاؤلاً في نظرتهم واستشرافهم لمستقبل بلادهم فهم شركاء في صناعة هذا المستقبل مستلهمين رؤية 2030 يسيرون على نهج ملهمهم وقائدهم صانع الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – فشبابنا اليوم ازدادوا إيماناً واعتزازاً بهويتهم وثقافتهم السعودية الأصيلة وأصبحوا أكثر عزماً وإرادة لتجاوز كافة التحديات وتحقيق رفعة بلادهم عالمياً " .وأكد سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن حرص شباب منطقة حائل على النهوض بمنطقتهم لتسهم في الحراك التنموي الهائل الذي تشهده اليوم مناطق المملكة على كافة المستويات مستشهداً بتفاعل ابناء المنطقة, معبراً عن شكره وامتنانه للدعم والعطاء المتواصل الذي تبذله القيادة الرشيدة لمنطقة حائل المتمثل في اعتماد وتلبية احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية باهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.// انتهى //12:54ت م0069

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