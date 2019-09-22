اليوم الوطني / الهلال الأحمر بالشرقية يشارك بأكثر من 38 فرقة إسعافيه و62 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة



الدمام 23 محرم 1441 هـ الموافق 22سبتمبر 2019 م واس

أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية استعدادتها للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ في كل من " الدمام والصالة الخضراء بالراكه ومحافظة الخبر وبقيق والاحساء والقطيف والجبيل والخفجي والنعيرية والرفيعة والقرية العليا وحفر الباطن " بأكثر من ٣٨ فرقة إسعافيه إضافية مع جاهزية ٦٢ مركزًا إسعافيًا بالمنطقة.

وتتمثل مشاركة الهيئة في تلك المحافظات بتواجد الفرق الإسعافية بكامل طواقمها في مواقع الاحتفالات، وتواجد الفرق الإسعافيه وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لجميع محتاجيها في أسرع وقت ممكن.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم " ٩٩٧ " أو من خلال تطبيق " اسعفني " عند حدوث أي مكروه - لا سمح الله -، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

// انتهى //

12:51ت م

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