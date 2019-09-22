السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر6 درجات يضرب إقليم مالوكو الإندونيسي



جاكرتا 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، منطقة "مالوكو تينجارا بارات" إقليم مالوكو الإندونيسي.

وذكرت هيئة "الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء" الإندونيسية أن موقع الزلزال وقع على بعد 165 كيلومترا شمال غرب المنطقة، على عمق 11 كيلومترا، مبينة أنها لم ترد أنباء عن حدوث إصابات أو سقوط قتلى بسبب الزلزال.

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12:50ت م

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