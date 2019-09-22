اليوم الوطني / غرفة جازان تختتم دورة الخط العربي ضمن فعاليات اليوم الوطني



جيزان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت أمس، دورة الخط العربي التي نظمتها غرفة جازان ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، وذلك بمقر الغرفة.

وتضمنت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 50 متدربًا ومتدربة، التدريب على خط النسخ والرقعة والديواني والثلث، إلى جانب شرح قواعد الحروف بالميزان، واتصالات الحروف والتدرج من الحرف إلى الكلمة، وقاعدة الحرف وشكله وميزانه واتجاه سير القلم عند الكتابة.

وسجل المشاركون عبارات التهنئة للوطن الغالي في يومه المجيد بأنواع الخط العربي، معربين عن ابتهاجهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

// انتهى //

12:49ت م

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