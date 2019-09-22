اليوم الوطني / 50 فعالية في مراكز الأحياء بالمدينة المنورة ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



المدينة المنورة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

تنظم الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, ضمن الدور الاجتماعي للجمعية في تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.

وتشمل الفعاليات والأنشطة 50 فعالية متنوعة اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية بدأ تنفيذها في مراكز الأحياء التي تشرف عليها الجمعية, تتضمن حفلاً مخصصاً للنساء, وعروض ومسارات متعددة في المواهب الوطنية والاستضافات والمنافسات

وتستهدف هذه الفعاليات المقامة في مراكز الأحياء الاجتماعية جميع أفراد المجتمع وسكان الأحياء المجاورة للمراكز، لتكون رافد من روافد التنمية والترفيه في آن واحد، بإدارة وتنظيم من قبل فريق متخصص، يسهم في تحقيق رسالة الجمعية من خلال الأداء الفعال والتطور المستمر.

من جانبه, أفاد المدير التنفيذي المكلف أحمد حمزي أن الجمعية سعت لتقديم مجموعة من البرامج المتنوعة والمبتكرة بما يلبي حاجة أهالي الأحياء المستفيدة من المركز وبما يلبي رغبات المستفيدين بمختلف فئاتهم، حيث جهزت مرافق المراكز لإستقبال الرجال والنساء والكبار والأطفال وصممت برامجها بطريقة مبتكرة وعصرية, لبناء جيل واعد، يخدم دينه ووطنه، ويساهم في دفع عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

12:48ت م

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المدينة المنورة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستنظم الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, ضمن الدور الاجتماعي للجمعية في تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.وتشمل الفعاليات والأنشطة 50 فعالية متنوعة اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية بدأ تنفيذها في مراكز الأحياء التي تشرف عليها الجمعية, تتضمن حفلاً مخصصاً للنساء, وعروض ومسارات متعددة في المواهب الوطنية والاستضافات والمنافسات الرياضية والمائية والمسرحيات الفنية، وجدارية وطنية، تستمر لمدة أربعة أيام، كما تشمل مهرجان "الخفاق الأخضر" بمركز الأمير سلطان الاجتماعي ومركز حي الخالدية الاجتماعي.وتستهدف هذه الفعاليات المقامة في مراكز الأحياء الاجتماعية جميع أفراد المجتمع وسكان الأحياء المجاورة للمراكز، لتكون رافد من روافد التنمية والترفيه في آن واحد، بإدارة وتنظيم من قبل فريق متخصص، يسهم في تحقيق رسالة الجمعية من خلال الأداء الفعال والتطور المستمر.من جانبه, أفاد المدير التنفيذي المكلف أحمد حمزي أن الجمعية سعت لتقديم مجموعة من البرامج المتنوعة والمبتكرة بما يلبي حاجة أهالي الأحياء المستفيدة من المركز وبما يلبي رغبات المستفيدين بمختلف فئاتهم، حيث جهزت مرافق المراكز لإستقبال الرجال والنساء والكبار والأطفال وصممت برامجها بطريقة مبتكرة وعصرية, لبناء جيل واعد، يخدم دينه ووطنه، ويساهم في دفع عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:48ت م0064

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