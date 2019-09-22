السعودية اليوم / مدني الحناكية يطلق حملة "السلامة الوقائية بالمنشآت التعليمية " بمدارس المحافظة



المدينة المنورة 23 محرم 1441هـ الموافق 22 سبتمبر 2019م واس

تنفّذ إدارة الدفاع المدني بمحافظة الحناكية حملة " السلامة الوقائية على المنشآت التعليمية " بجميع مدارس المحافظة بالتعاون مع إدارة التعليم, تشمل الكشف والتفتيش بمشاركة مسؤولي السلامة بالمدارس.

وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الحناكية العقيد عبدالله بن صالح الريس أن حملة " السلامة الوقائية في المنشآت التعليمية " تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة التعليم في مجالات السلامة والوقاية من الحرائق بما في ذلك تنفيذ البرامج الوقائية, والزيارات الميدانية للتفتيش, والمسح الميداني، وخطط عمليات الإخلاء من خلال آلية عمل موحدة لكافة المنشآت الإدارية والتعليمية المستهدفة بما يكفل زيادة الوعي بإجراءات الوقاية والسلامة, وذلك إيماناً من المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية توفير بيئة آمنة للعمل والتعليم في المنشآت التعليمية بالدولة.

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12:47ت م

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