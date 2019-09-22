اليوم الوطني / سمو رئيس الاتصالات السعودية يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الــ89



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات

ووصف سمو الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل اليوم الوطني بالمناسبة السنوية الغالية التي تتجلى بها وتتجسد كل المشاعر الوطنية الصادقة لكل أبناء وبنات المملكة العربية السعودية بأجيالهم وأعمارهم وخلفياتهم الاجتماعية بكل مناطقهم وأقاليمهم ومدنهم وقراهم، الذين ورثوا حب بلادهم والوفاء لترابها الطاهر.

وقال سموه:" نجدد في هذا اليوم الولاء والعهد لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، في ظل ما ينعم به وطننا المعطاء من نمو وتقدم يسابق الزمن في مختلف الأصعدة، يلمسها كل من يعيش على ثراه".

وأكد أن المملكة أصبحت من خلال سياستها محورا مهما في كل ما يخص سياسات العالم السياسية والاقتصادية مما مكنها أن تكون في مصاف الدول العشرين الأقوى حول العالم اعتمادا على سياساتها الداعية دوما الى السلام والوئام والأخوة والتفاهم.

وبين سموه أن "الاتصالات السعودية" ستواصل التزامها بأن تكون رافداً حيوياَ للاقتصاد الوطني، وممكناً رئيساً للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 متطلعين إلى مستقبل مشرق لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما فيه تعزيز الازدهار والنماء لوطننا الغالي ومستقبل أجياله.

وأشاد سمو الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل بقرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أن هذا القرار خطوة مهمة في سياق تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية.

وأفاد أن الاستراتيجية أخذت في الحسبان الخطط التنموية في المملكة والوضع الراهن لقطاع الاتصالات، والأطر والتنظيمات القائمة مقارنةً بأفضل الممارسات الدولية إضافة للتنظيم المحقق للخدمة المتميزة للمشتركين والبيئة المحفزة للمستثمرين.

// انتهى//

12:42ت م

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الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.ووصف سمو الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل اليوم الوطني بالمناسبة السنوية الغالية التي تتجلى بها وتتجسد كل المشاعر الوطنية الصادقة لكل أبناء وبنات المملكة العربية السعودية بأجيالهم وأعمارهم وخلفياتهم الاجتماعية بكل مناطقهم وأقاليمهم ومدنهم وقراهم، الذين ورثوا حب بلادهم والوفاء لترابها الطاهر.وقال سموه:" نجدد في هذا اليوم الولاء والعهد لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، في ظل ما ينعم به وطننا المعطاء من نمو وتقدم يسابق الزمن في مختلف الأصعدة، يلمسها كل من يعيش على ثراه".وأكد أن المملكة أصبحت من خلال سياستها محورا مهما في كل ما يخص سياسات العالم السياسية والاقتصادية مما مكنها أن تكون في مصاف الدول العشرين الأقوى حول العالم اعتمادا على سياساتها الداعية دوما الى السلام والوئام والأخوة والتفاهم.وبين سموه أن "الاتصالات السعودية" ستواصل التزامها بأن تكون رافداً حيوياَ للاقتصاد الوطني، وممكناً رئيساً للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 متطلعين إلى مستقبل مشرق لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما فيه تعزيز الازدهار والنماء لوطننا الغالي ومستقبل أجياله.وأشاد سمو الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل بقرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أن هذا القرار خطوة مهمة في سياق تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية.وأفاد أن الاستراتيجية أخذت في الحسبان الخطط التنموية في المملكة والوضع الراهن لقطاع الاتصالات، والأطر والتنظيمات القائمة مقارنةً بأفضل الممارسات الدولية إضافة للتنظيم المحقق للخدمة المتميزة للمشتركين والبيئة المحفزة للمستثمرين.// انتهى//12:42ت م0061

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.