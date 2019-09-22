اليوم الوطني/ سمو محافظ حفر الباطن : حَرِيٌ بنا أن نستشعر مسؤولياتنا تجاه المحافظة على مكتسبات الوطن



حفر الباطن 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أن اليوم الوطني مناسبة نستحضر معها جهود تأسيس أعظم وطن تحت قيادة المؤسس جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه"، التي تكللت بتوحيد شتات البلاد تحت مسمى المملكة العربية

وقال سموه " إننا إذ نستذكر هذه المناسبة العظيمة حَرِيٌ بنا أن نستشعر معها دورَنا نحن أبناء هذا الوطن وواجبنا تجاه المحافظة على مكتسبات الوطن والمساهمة في النهوض به نحو الرقي و النماء والازدهار، وإكمال المسيرة لتتبوأ بلادنا موقعها الطبيعي اللائق بين الأمم مستنيرين في كل ذلك برؤية المملكة (2030 ) لنبني لبلادنا مستقبلاً مشرقاً يليق بماضيها المجيد.

ونوه سموه بما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم قيادتنا الرشيدة، الذي يستلزم منا أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وأن نضع هدف الارتقاء بمحافظتنا هدفاً رئيساً نسعى من خلاله للمساهمة في الرقي ببلادنا الحبيبة، لاسيما والمحافظة تزخر بإمكانات وموارد عظيمة، وكوادر بشرية قادرة أن تجعلها من ضمن محافظات المملكة التي يشار إليها بالبنان، في ظل متابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

ورفع سمو محافظ حفر الباطن بإسمه وبإسم أهالي المحافظة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، سائلا المولى عز وجل أن ينعم علينا بدوام الاستقرار والأمن والإزدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.

// انتهى //

12:31ت م

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حفر الباطن 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أن اليوم الوطني مناسبة نستحضر معها جهود تأسيس أعظم وطن تحت قيادة المؤسس جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه"، التي تكللت بتوحيد شتات البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية ، وقد حمل راية الكفاح للرقي بهذا الوطن أبناءُ المؤسس البررة وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.وقال سموه " إننا إذ نستذكر هذه المناسبة العظيمة حَرِيٌ بنا أن نستشعر معها دورَنا نحن أبناء هذا الوطن وواجبنا تجاه المحافظة على مكتسبات الوطن والمساهمة في النهوض به نحو الرقي و النماء والازدهار، وإكمال المسيرة لتتبوأ بلادنا موقعها الطبيعي اللائق بين الأمم مستنيرين في كل ذلك برؤية المملكة (2030 ) لنبني لبلادنا مستقبلاً مشرقاً يليق بماضيها المجيد.ونوه سموه بما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم قيادتنا الرشيدة، الذي يستلزم منا أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وأن نضع هدف الارتقاء بمحافظتنا هدفاً رئيساً نسعى من خلاله للمساهمة في الرقي ببلادنا الحبيبة، لاسيما والمحافظة تزخر بإمكانات وموارد عظيمة، وكوادر بشرية قادرة أن تجعلها من ضمن محافظات المملكة التي يشار إليها بالبنان، في ظل متابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.ورفع سمو محافظ حفر الباطن بإسمه وبإسم أهالي المحافظة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، سائلا المولى عز وجل أن ينعم علينا بدوام الاستقرار والأمن والإزدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //12:31ت م0058

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