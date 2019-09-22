اليوم الوطني / سمو نائب أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني



نجران 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه في كلمة بهذه المناسبة، أن المملكة العربية

وأضاف سمو الأمير تركي بن هذلول: أن المنطلقات الفكرية والمرتكزات السياسية التي تعتمد عليها المملكة في توجهاتها الإنسانية مع الدول والمجتمعات يؤكد دورها الكبير في جميع القضايا الدولية، إضافةً إلى وقوفها ودعمها لجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ لتؤكد من خلاله تمسك قياده هذه البلاد وشعبها بروح وقيم الإسلام والالتزام بجوهر التعاون والتكافل".

وفِي الختام سأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يمن على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين.

// انتهى //

12:21ت م

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نجران 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وأكد سموه في كلمة بهذه المناسبة، أن المملكة العربية السعودية سارت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز، - رحمه الله - وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان وخدمة الحرمين الشريفين فتعالت الصروح في لفته أدهشت كل المتابعين لحركة التنمية في مختلف بلدان العالم، لتكون بذلك تجربة تنموية متميزة، مشيراً سموه إلى النهضة الحضارية الشاملة التي تنتظر الأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 تتطلع لأن تكون أنموذجاً يشار إليه بالبنان.وأضاف سمو الأمير تركي بن هذلول: أن المنطلقات الفكرية والمرتكزات السياسية التي تعتمد عليها المملكة في توجهاتها الإنسانية مع الدول والمجتمعات يؤكد دورها الكبير في جميع القضايا الدولية، إضافةً إلى وقوفها ودعمها لجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ لتؤكد من خلاله تمسك قياده هذه البلاد وشعبها بروح وقيم الإسلام والالتزام بجوهر التعاون والتكافل".وفِي الختام سأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يمن على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين.// انتهى //12:21ت م0056

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