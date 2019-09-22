شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. الأمن يلقي القبض على معذب الطفلة والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة السعودية، في وقت متأخر من مساء السبت، القبض على معذب الطفلة الذي ظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في موقع التواصل الإجتماعي تويتر .

وظهر في الفيديو شاب هو وافد عربي قيم في المملكة يعذب فيه طفلته الصغيرة، مثيرًا غضبًا واسعًاومطالبًا بمحاسبته.

وقال الأمن العام السعودي، إن شرطة منطقة الرياض قبضت على المقيم، وهو من الجنسية الفلسطينية، ووفرت بالتنسيق مع الجهات المعنية الرعاية اللازمة لأطفاله الأربعة، بمن فيهم ابنته (3 أعوام) التي ظهرت في الفيديو.

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واستبق الأب القبض عليه، وظهر في مقطع فيديو برفقة جار له، ليعتذر عن تعنيف طفلته، ويكشف أن الحادثة قديمة، وأن زوجته التي غادرت منزل الأسرة منذ نحو أسبوعين إلى وجهة غير معلومة له، هي من نشر الفيديو لدوافع كيدية على حد قوله.

كما قال الشاب في الفيديو إنه كان يومها يحاول أن يعلم ابنته المشي، بينما كان يمر في الوقت ذاته بحالة نفسية على حد قوله، قبل أن يعتذر ويطلب من الغاضبين منه، الدعاء له بدل الدعاء عليه، بعد أن أثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة ضده وسط مطالب بمحاسبته من قبل السلطات المختصة.

وبدأ مركز بلاغات العنف الأسري بمتابعة الحادثة بعد سيل البلاغات التي تلقاها، قبل أن تنضم هيئة حقوق الإنسان والنيابة العامة.