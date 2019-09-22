شكرا لقرائتكم فيديو.. جماهير الكويت تشدو بحب المملكة: عاش سلمان ملكنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-22 فيديو.. جماهير الكويت تشدو بحب المملكة: عاش سلمان ملكنا متابعات الخليج 365 - الرياض احتفت جماهير كويتية، خلال مباراة فريقي القادسية والعربي في افتتاح الجولة الثانية للدوري الكويتي الممتاز أمس (السبت)، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة. Advertisements وأظهر مقطع فيديو الجماهير داخل مدرجات ملعب محمد الحمد، وهي تحتفي باليوم الوطني للمملكة، وتردد أنشودة “عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان”. الجدير بالذكر أن مختلف مناطق المملكة بدأت الاحتفالات باليوم الوطني الـ89، الذي يوافق يوم غد الاثنين 23 سبتمبر 2019، ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.







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