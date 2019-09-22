شكرا لقرائتكم فيديو.. ماجد المهندس وداليا مبارك يطربان جمهور حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-22 فيديو.. ماجد المهندس وداليا مبارك يطربان جمهور حائل متابعات الخليج 365 - حائل أبدع المطرب ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك في حفل اليوم الوطني مساء أمس السبت في منطقة حائل. Advertisements ونشرت روتانا عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقاطع فيديو لأروع ما تغنى به المطرب العراقي ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك. ويأتي حفل ماجد المهندس وداليا مبارك ضمن حفلات روتانا بالتنسيق مع هيئة الترفيه ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني بمختلف المناطق.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ماجد المهندس وداليا مبارك يطربان جمهور حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.