- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السفارة في سيول لـ السعوديين: احذروا الإعصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في سيول لـ السعوديين: احذروا الإعصار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سيول، بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، وذلك نظراً للتحذيرات الرسمية من إعصار “تاباه” Tapah الذي يمر بالمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الكورية.
ودعت السفارة المواطنين في بيان عبر حسابها في “تويتر” اليوم (الأحد)، إلى التقيد بتعليمات السلامة.
وناشدت السفارة المواطنين في حال حدوث أي طارئ التواصل على الرقم (821089626999+)، متمنية السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في سيول لـ السعوديين: احذروا الإعصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.