السفارة في سيول لـ السعوديين: احذروا الإعصار

2019-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سيول، بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، وذلك نظراً للتحذيرات الرسمية من إعصار “تاباه” Tapah الذي يمر بالمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الكورية.

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ودعت السفارة المواطنين في بيان عبر حسابها في “تويتر” اليوم (الأحد)، إلى التقيد بتعليمات السلامة.

وناشدت السفارة المواطنين في حال حدوث أي طارئ التواصل على الرقم (821089626999+)، متمنية السلامة للجميع.







