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بدء القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك فهد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا آلياً عبر موقع العمادة الإلكتروني اعتباراً من 10 / 1 / 1441 هـ الموافق 9 / 9 / 2019 م.
وأوضحت الجامعة، أن آخر موعد طلبات القبول للفصل الثاني 2019 / 2020 م ، هو : 26 / 1 / 1441 هـ، بينما آخر موعد طلبات القبول للفصل الأول 2020 / 2021 م ، هو : 18 / 6 / 1441 هـ.
ويتم استقبال الطلبات من خلال موقع عمادة الدراسات العليا: هنا
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