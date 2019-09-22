الان تتابع وزير الإسكان: باهتمام الملك ودعم ولي العهد تتواصل الإنجازات والنهضة لا تتوقف والمواطن محور الاهتمام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

رفع وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: “تحلّ علينا ذكرى اليوم الوطني لنستذكر فيها المسيرة الميمونة التي صنعها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه-، الذي صنع ملحمة التوحيد والبناء لتشييد أركان هذه البلاد المباركة والمتلاحمة بشعبها وحكومتها الرشيدة، لتتواصل مسيرة التنمية جيلاً بعد جيل.

وصولاً إلى هذا العهد الميمون الذي تتابعت فيه المنجزات وامتدت لمختلف الشؤون والمجالات، حتى أضحت المملكة واحدة من كبرى الدول التي تحظى بمكانة اقتصادية وسياسية مهمة بين دول العالم، وذلك يأتي بفضل من الله تعالى ثم السياسات التنموية التي تتبناها القيادة الحكيمة في إدارة دفة أمور الدولة، ليزداد الوطن نماءً ومدنية وحضارة، ولينعم المواطن بفيض من الرفاهية والرخاء”.

وأكد معاليه أن قطاع الإسكان يحظى -كغيره من القطاعات الأخرى- بكل الدعم والاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولأن الإسكان يمثّل أكبر كتلة اقتصادية بعد النفط، فإن قيادة سفينته إلى بر الأمان كانت مهمة تسعى وزارة الإسكان إلى تنفيذها.

وذلك من خلال تأسيس برامج ومبادرات وسياسات أسهمت وتسهم في إيجاد بيئة جاذبة ومتوازنة تلبّي تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم، اتباعاً لخارطة طريق رسمها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يسعى دائماً لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الوزارة في تحقيق أهدافها.

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وكشف وزير الإسكان أنه في إطار رفع نسب التملّك السكني للمواطنين – وهو أحد مستهدفات “برنامج الإسكان”- فقد بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات برنامج “سكني” المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى شهر (أغسطس) الماضي أكثر من 130 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، إذ تشمل تلك الخيارات إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، أو البناء الذاتي.

وذلك بالاستفادة من القرض المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 -بحسب بيانات مؤسسة النقد -، لتصل إلى 84.481 ألف قرض بقيمة إجماليّة تتجاوز 38 مليار ريال.

وأشار معاليه إلى أن تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص من المطوّرين العقاريين أثمر عن طرح 67 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء توفّر 122 ألف وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم، ضمن بيئة إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق، وقد بدأ تنفيذ 55 مشروعاً منها في عدد من المناطق، في حين يتواصل تقديم الخدمات لحماة الوطن من العسكريين، وكذلك من تجاوزوا سن الخمسين عاماً من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بتوفير قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال يكون بالإضافة إلى القرض الأساسي الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وفي إطار التسهيلات المتواصلة التي توفرها الدولة -رعاها الله- للمواطنين كافة، وبهدف تقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، أصدرت وزارة الإسكان شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، بعدد بلغ أكثر من 80 ألف شهادة حتى نهاية شهر (اغسطس) الماضي.

كما يتواصل العمل على توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” (sakani.housing.sa) التي يمكن من خلالها الاستحقاق الفوري والاستفادة المباشرة من الخيارات السكنية، إضافة إلى إمكانية حجز الوحدات السكنية والأراضي المجانية، واستكمال كافة الإجراءات اللازمة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتطرّق معاليه إلى دور البرامج والمبادرات التنظيمية التي عملت عليها الوزارة انطلاقاً من دورها التنظيمي والرقابي للقطاع، كبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج “إيجار”، وبرنامج “وافي”، وكذلك “البناء المستدام”، و”اتحاد الملاك”، و”فرز الوحدات العقارية” وغيرها من البرامج الرافدة التي من شأنها الإسهام في تحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: “نجدد التهنئة لمليكنا، وولي عهده، ولكل مواطن ومواطنة، بيومنا الوطني التاسع والثمانين، سائلين المولى أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره”.