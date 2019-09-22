الان تتابع محمد بن راشد: نبارك للشعب السعودي يومهم الوطني المجيد… نبارك لهم انجازات تتسارع… وقيادة تبادر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة. كما بعث سموه تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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