شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سول تحذر السعوديين من الإعصار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سول، بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، وذلك نظراً للتحذيرات الرسمية من إعصار «Tapah» الذي يمر بالمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الكورية. ودعت السفارة المواطنين عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد)، إلى التقيد بتعليمات السلامة، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل على الرقم (821089626999+)، متمنية السلامة للجميع.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.