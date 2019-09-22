شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سول تحذر السعوديين من الإعصار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سول، بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، وذلك نظراً للتحذيرات الرسمية من إعصار «Tapah» الذي يمر بالمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الكورية.
ودعت السفارة المواطنين عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد)، إلى التقيد بتعليمات السلامة، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل على الرقم (821089626999+)، متمنية السلامة للجميع.
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