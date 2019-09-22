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القنصلية في هونغ كونغ تنبه المواطنين المسافرين عبر مطارها الدولي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت القنصلية في هونغ كونغ، المواطنين المسافرين عبر مطارها الدولي، إلى التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

ولفتت القنصلية انتباه المواطنين عبر حسابها في «تويتر» إلى أن هيئة المطار أعلنت اليوم (الأحد) وجود دعوات من جانب المحتجين لعرقلة حركة المرور في اتجاه المطار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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