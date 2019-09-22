شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونغ كونغ تنبه المواطنين المسافرين عبر مطارها الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت القنصلية السعودية في هونغ كونغ، المواطنين المسافرين عبر مطارها الدولي، إلى التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

ولفتت القنصلية انتباه المواطنين عبر حسابها في «تويتر» إلى أن هيئة المطار أعلنت اليوم (الأحد) وجود دعوات من جانب المحتجين لعرقلة حركة المرور في اتجاه المطار.