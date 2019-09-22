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يقدم تطبيق "سويفت" بمناسبة اليوم الوطني عرضًا خاصاً لعُملائِهِ في كود الكاش باك "همّة" الذي يتيح بدورِه استرجاع ١٠ ريالات رصيد حال الاستخدام من خلال علامة تجارية سعودية بالتطبيق مع فرصة الحصول على رصيد ٨٩ ريالاً لعشرة فائزين.
ويوفّر التطبيق لعُملائِه مجموعةً كبيرة تجمع العلامات التجارية السعودية من مطاعم ومحال قهوة والصيدليات وغيرها.
ويعد "سويفت" التطبيق الأسرع نموّاً على المستوى المحلي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث حظيَ مع بداية انطلاقتِه بأكثر من مليون طلب؛ ويأتي ذلك بفضل مرونة استخدامه وسرعة استجابة منسوبيه لتلبية احتياجات العُملاء.
ويأتي ذلك تماشيّاً مع حملة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" #تشجيعهم_دعم_للوطن لدعم العلامات التجارية السعودية.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 11:45 AM
يتماشى مع حملة "هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة" لدعم العلامات التجارية
يقدم تطبيق "سويفت" بمناسبة اليوم الوطني عرضًا خاصاً لعُملائِهِ في كود الكاش باك "همّة" الذي يتيح بدورِه استرجاع ١٠ ريالات رصيد حال الاستخدام من خلال علامة تجارية سعودية بالتطبيق مع فرصة الحصول على رصيد ٨٩ ريالاً لعشرة فائزين.
ويوفّر التطبيق لعُملائِه مجموعةً كبيرة تجمع العلامات التجارية السعودية من مطاعم ومحال قهوة والصيدليات وغيرها.
ويعد "سويفت" التطبيق الأسرع نموّاً على المستوى المحلي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث حظيَ مع بداية انطلاقتِه بأكثر من مليون طلب؛ ويأتي ذلك بفضل مرونة استخدامه وسرعة استجابة منسوبيه لتلبية احتياجات العُملاء.
ويأتي ذلك تماشيّاً مع حملة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" #تشجيعهم_دعم_للوطن لدعم العلامات التجارية السعودية.
، بمناسبة يوم الوطن .. عرض خاص من "سويفت" لعملائه في كاش باك "همّة" ،
المصدر : الخليج 365
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