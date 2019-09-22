، شاهد صدمة طبية بالهند .. ولادة طفلة بأربعة أرجل و3 أيادٍ ،

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في حالة شكّلت صدمة للأطباء في أحد مستشفيات الهند، وضعت امرأة، 3 توائم، أحدها طبيعي، والآخران عبارة عن توأمين ملتصقين.
وبحسب الأطباء، فقد كانت الولادة طبيعية، وصحة الطفل الذكر جيدة، بينما التوأم الملتصق هو لأنثى، كانت بأربعة أرجل وثلاث أياد.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال الطاقم الطبي: إن الأم لم تجر تصويراً بالموجات فوق الصوتية، فجاءت ولادة الطفلة إلى جانب شقيقها التوأم الأصيل بمكانة صدمة للطاقم الطبي في الهند، وفق صحيفة "مترو" البريطانية.
ووضعت الأم، راجو غوجار؛ البالغة من العمر 24 عاماً، التوائم، الجمعة، في مستشفى حكومي في تونك بولاية راجستان.
وقال الطاقم الطبي إن الطفلة الأنثى وُلدت مع مجموعة إضافية من ساقين ويدين تغطي كامل صدرها وبطنها، ويعتقد الأطباء أنه يمكن إزالة الأطراف الإضافية بوساطة عملية جراحية.
وأوضح الطبيب الجرّاح الذي قام بعملية الولادة روهيتيش مينا؛ أن راجو "أنجبت التوائم بشكل طبيعي في نحو 2:46 صباحاً"، مضيفا أن الطفل الذكر كان طبيعياً، لكن الأنثى "حالة من التوائم الملتصقة"، وأن حالة الأم والطفل الذكر الصحية مستقرتان.
وقال إن الفتاة كانت تعاني مشكلة بسيطة في التنفس، فتم وضعها على جهاز لدعم التنفس بالأكسجين، مشيراً إلى حالتها مستقرة، وأنه سيصار إلى نقلها إلى مستشفى أكثر تطورا في جايبور لتوفير مزيدٍ من العلاج وإجراء جراحة للطفلة.
وأضاف مينا أن الوالدين شعرا بالإحباط بعد ولادة الطفلة، لافتاً إلى أن الأطباء يعتقدون أن هذه قد تكون الحالة الأولى التي يولد فيها ثلاثة توائم بشكل طبيعي ولكن مع اثنين منهما ملتصقين.
شاهد صدمة طبية بالهند .. ولادة طفلة بأربعة أرجل و3 أيادٍصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-22
في حالة شكّلت صدمة للأطباء في أحد مستشفيات الهند، وضعت امرأة، 3 توائم، أحدها طبيعي، والآخران عبارة عن توأمين ملتصقين.
وبحسب الأطباء، فقد كانت الولادة طبيعية، وصحة الطفل الذكر جيدة، بينما التوأم الملتصق هو لأنثى، كانت بأربعة أرجل وثلاث أياد.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال الطاقم الطبي: إن الأم لم تجر تصويراً بالموجات فوق الصوتية، فجاءت ولادة الطفلة إلى جانب شقيقها التوأم الأصيل بمكانة صدمة للطاقم الطبي في الهند، وفق صحيفة "مترو" البريطانية.
ووضعت الأم، راجو غوجار؛ البالغة من العمر 24 عاماً، التوائم، الجمعة، في مستشفى حكومي في تونك بولاية راجستان.
وقال الطاقم الطبي إن الطفلة الأنثى وُلدت مع مجموعة إضافية من ساقين ويدين تغطي كامل صدرها وبطنها، ويعتقد الأطباء أنه يمكن إزالة الأطراف الإضافية بوساطة عملية جراحية.
وأوضح الطبيب الجرّاح الذي قام بعملية الولادة روهيتيش مينا؛ أن راجو "أنجبت التوائم بشكل طبيعي في نحو 2:46 صباحاً"، مضيفا أن الطفل الذكر كان طبيعياً، لكن الأنثى "حالة من التوائم الملتصقة"، وأن حالة الأم والطفل الذكر الصحية مستقرتان.
وقال إن الفتاة كانت تعاني مشكلة بسيطة في التنفس، فتم وضعها على جهاز لدعم التنفس بالأكسجين، مشيراً إلى حالتها مستقرة، وأنه سيصار إلى نقلها إلى مستشفى أكثر تطورا في جايبور لتوفير مزيدٍ من العلاج وإجراء جراحة للطفلة.
وأضاف مينا أن الوالدين شعرا بالإحباط بعد ولادة الطفلة، لافتاً إلى أن الأطباء يعتقدون أن هذه قد تكون الحالة الأولى التي يولد فيها ثلاثة توائم بشكل طبيعي ولكن مع اثنين منهما ملتصقين.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:38 AM
وضعت الأم 3 توائم أحدها طبيعي واثنان منها ملتصقان
في حالة شكّلت صدمة للأطباء في أحد مستشفيات الهند، وضعت امرأة، 3 توائم، أحدها طبيعي، والآخران عبارة عن توأمين ملتصقين.
وبحسب الأطباء، فقد كانت الولادة طبيعية، وصحة الطفل الذكر جيدة، بينما التوأم الملتصق هو لأنثى، كانت بأربعة أرجل وثلاث أياد.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال الطاقم الطبي: إن الأم لم تجر تصويراً بالموجات فوق الصوتية، فجاءت ولادة الطفلة إلى جانب شقيقها التوأم الأصيل بمكانة صدمة للطاقم الطبي في الهند، وفق صحيفة "مترو" البريطانية.
ووضعت الأم، راجو غوجار؛ البالغة من العمر 24 عاماً، التوائم، الجمعة، في مستشفى حكومي في تونك بولاية راجستان.
وقال الطاقم الطبي إن الطفلة الأنثى وُلدت مع مجموعة إضافية من ساقين ويدين تغطي كامل صدرها وبطنها، ويعتقد الأطباء أنه يمكن إزالة الأطراف الإضافية بوساطة عملية جراحية.
وأوضح الطبيب الجرّاح الذي قام بعملية الولادة روهيتيش مينا؛ أن راجو "أنجبت التوائم بشكل طبيعي في نحو 2:46 صباحاً"، مضيفا أن الطفل الذكر كان طبيعياً، لكن الأنثى "حالة من التوائم الملتصقة"، وأن حالة الأم والطفل الذكر الصحية مستقرتان.
وقال إن الفتاة كانت تعاني مشكلة بسيطة في التنفس، فتم وضعها على جهاز لدعم التنفس بالأكسجين، مشيراً إلى حالتها مستقرة، وأنه سيصار إلى نقلها إلى مستشفى أكثر تطورا في جايبور لتوفير مزيدٍ من العلاج وإجراء جراحة للطفلة.
وأضاف مينا أن الوالدين شعرا بالإحباط بعد ولادة الطفلة، لافتاً إلى أن الأطباء يعتقدون أن هذه قد تكون الحالة الأولى التي يولد فيها ثلاثة توائم بشكل طبيعي ولكن مع اثنين منهما ملتصقين.
، شاهد صدمة طبية بالهند .. ولادة طفلة بأربعة أرجل و3 أيادٍ ،
المصدر : الخليج 365
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