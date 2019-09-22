تعرف على سعر الذهب اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 في محلات الصاغة المصرية والسعودية

نتابع معكم سعر الذهب اليوم زوارنا الكرام، حيث يتطلع العديد من الأشخاص لمعرفة أسعار جرام الذهب بأنواعه،حيث سعر المعدن الأصفر يهتم به العديد من الأفراد وخصوصاً المقبلين على الزواج، وهذا ما سنتوضحه لكم عبر موقع “عرب نيوز” في السطور القادمة، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار .

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 22-9-2019 في محلات الصاغة في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر قيمة 687 جنيه، ولكن سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 785 جنيه، وقد سجل سعر الجنيه الذهب سعر 5576 جنيه،بينما سجل عيار 18 قيمة 588.8 جنيه.

سعر الذهب اليوم

الوحدة السعر بالجنيه مصرى السعر بالدولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 796.30 جنيه $48.80 سعر الذهب عيار 22 729.95 جنيه $44.73 سعر الذهب عيار 21 696.78 جنيه $42.70 سعر الذهب عيار 18 597.24 جنيه $36.60 سعر الذهب عيار 14 464.51 جنيه $28.47 سعر الذهب عيار 12 398.15 جنيه $24.40 سعر الذهب عيار 9 298.62 جنيه $18.30 سعر أوقية الذهب 24,765 جنيه $1,518 سعر جنيه الذهب 5,574 جنيه $341.61 سعر كيلو الذهب 796,305 جنيه $48,801

سعر الذهب اليوم في السعودية