هكذا تفاعل الفنانون مع فيديو تعذيب طفلة بالسعودية

نشر رواد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية وكافة دول العالم، مقطع فيديو مصور يظهر فيه رجل يقوم بتعنيف وضرب طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها العام، حيث شرعت السلطات السعودية ب فتح ملف تحقيق.

مما أثار جدل واسع وغضب، وقام عدد كبير من المشاهير والفنانين التفاعل مع الفيديو، وأعربوا عن استيائهم وحزنهم لهذا الموقف، مطالبين الجهات المختصة بضرورة التحقيق والقبض على الرجل وإنقاذ الطفلة الرضيعة.

من جهتها عبرت نادين نجيم، عن حزنها الشديد لهذا الموقف، معلقةً عبر حسابها الشخصي على التويتر :" يا عذراء مني قادرة شوف بكيت من نص قلبي لازم يتحاسب هو ويلي عم يصور ولازم يتعذب و ينحبس لحد ما يموت يا رب تحمي هل الطفلة الله يحرقه بنار جهنم آمين يا رب"

ونشرت الفيديو أيضاً عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام، وعلقت قائلةً :" أعتذر لنشر مشاهد مؤلمة ولكن لم استطع تجاهل القسوة وقلة الإنسانية وعدم الرحمة ! نطالب بشنق هذا الشيطان وكل من شارك في هذه الجريمة أمام كل الناس وحماية الطفلة !!! نطالب الجمعيات و الحكومات بالتضامن لحماية الأطفال من هذه الأشكال المقرفة !!! أما انا فأقول الله يحرقك بنار جهنم يا ابن الشوارع يا حيوان يا رب تدفع حق يلي عملته عذاب و قهر ومرض ووجع ليوم الدين"، مع الإشارة لمنظمة العالمية اليونيسف لحماية الطفل.

أما الفنانة المصرية زينة، قالت:" آسفة علي بشاعة الفيديو وبخاطب اَي جهة مسئولة عن وجود هذا المتجرد من الرحمة والإنسانية أن يتم القبض عليه فورا .. حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

تابعت: "لا يصح أن يوجد المجرم الا في قفص.. من يعذب الأطفال هو السبب في وجود أجيال مريضة لا تعرف الرحمة لأنهم يعذبوا في صغرهم ولا نلوم عليهم فهذا الخنزير وأمثاله هم السبب في الوحشية والهمجية والأمراض النفسية لأجيال قادمة".

من جهتها رفضت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، نشر الفيديو ولكن طالبت عبر حسابها الشخصي السلطات بضرورة القبض على الأب الذي يحتاج لعلاج عقلي، معلقةً: "قلبي ما تحمّل وعقلي ما استوعب أب يضرب طفله بعمر السنة لأن ما عم يوقف ويمشي... أكيد الأب بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية وروحية.. الله يسامحك ويحمي إبنك من عنفك.. ما قدرت انشر الفيديو لأن برفض يبقى أرشيف عندي... بطلب من السلطات بالدولة الموجود فيا الطفل التدخل فورًا لإنقاذه".

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أما الإعلامي اللبناني نيشان، علق على الفيديو قائلاً :" هذا ذكر قَذِر.. أيّ سُلطَة يَسْكُنُها ضمير بَشَريّ عليها التَّدَخُّل فورًا.. ملاحظة: أرجو عدم تَشبيه هذا الكائن بالحيوان! الحيوانات أكثر رأفة. هذا إنسان! مجرم! حقير.

وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن حزنها الشديد لما تعرضت له هذه الطفلة، وعلقت عبر حسابها الشخصي :" قلبي رح يوقف على هالطفلة.. ما عم بعرف عبّر ولا عم بعرف شو احكي!! أب بلا قلب بلا رحمة بلا احساس عديم المشاعر والإنسانية.. بأسرع وقت لازم الجهات المختصة تتحرك، هيك وحشية ما بتستحقها هالطفلة البريئة".

والممثلة المصرية عبير صبري شبهت الأب الذي ظهر في الفيديو، بكفار قريش، وعلقت :" من أسوأ اللحظات اللي في حياتي اللي شوفت فيها الفيديو ده لواحد مش قادره اقول عليه راجل ولا انسان ولا بني ادم ده واحد من اسوء مخلوقات ربنا بيفكرني بكفار قريش اللي كانوا بيؤدوا البنات بدفنهم احياء ..قسوه وحقاره شيطان متجرد من الرحمه ربنا بنتقم منه علي روؤس الاشهاد زي ما تعامل مع الطفله دي لو كان ابوها ارجو من السلطات ومنظمات حقوق الانسان او منظمه حمايه الطفل تدور عليه من اي بلد وتحاكمه علنا ....وتنقذ الطفله المسكينه دي من المريض ده ويدوها لامها او اي حد ارحم عليها من الشيطان ده".

أما الفنانة اللبنانية إليسا، علقت عبر حسابها على التويتر قائلةً :" قل شي يتم توقيف هيك إنسان بربري جاهل. الحيوان عندو حنيّة على ولادو أكتر. بأيا منطق في ناس بهالأخلاق بيتصرفو هيك مع ولادن؟ والمجرم الأكبر هوي اللي عم يصوّر ومبسوط وما حاول يمنع هالأب المجرم من اللي عم يعملوه. خلصت الدني"، وفقاً لموقع الفن