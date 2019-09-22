اليوم الوطني / جمعية بنوك الدم بالقصيم تطلق حملة للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم الوطني الـ 89



بريدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

اطلقت جمعية أصدقاء بنوك الدم أمس، حملة "همة حتى القمة" للتبرع بالدم، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89، وذلك بهدف الوصول إلى أكثر من 89 متبرعاً ليستفيد منها أكثر من 267 محتاجاً ومريضاً وسد حاجات بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي حمود البطي أن الحملة التي تستمر 3 أيام بمدينة بريدة، تأتي انطلاقا من واجب الجمعية الوطني للمشاركة في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً، وتعزيزاً لأواصر الترابط بين أفراد المجتمع الواحد من خلال المشاركة في تخفيف معاناة العديد من المرضى المحتاجين للدم.

وقدم البطي شكره لصحة القصيم على تعاونهم الدائم ومشاركتهم الفعّالة في جميع الحملات.

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09:59ت م

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