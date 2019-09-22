شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة للملك سلمان بعمر 3 سنوات يجلس بجوار الملك المؤسس والان مع التفاصيل

ظهر الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة نادرة وهو في الثالثة من عمره يجلس بجوار الملك المؤسس، وفق ما نشرت ”دارة الملك عبد العزيز“ عبر حسابها في ”تويتر“.

ووصفت الدارة الصورة بـ ”التاريخية“، موضحة أن تاريخ نشرها كان عام 1357 هجرية ما يقابلها بالميلادية عام 1938، ما يعني أن عمرها 81 عاماً.

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ويأتي نشر ”دارة الملك عبدالعزيز“ للصورة تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني.

وتعود الصورة الملتقطة للملك المؤسس عبدالعزيز أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة.

ويظهر في الصورة بجوار الملك عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمره 3 سنوات عام 1938م، حسب الدارة.