شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 22-9-2019 والان مع التفاصيل

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 22-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7510 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD) 1دولار أمريكي = 3.751 ريال سعودي. 1ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي. يورو (EUR) 1 يورو = 4.134 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.241 يورو. جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.679 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودي = 0.213 جنيه استرليني. دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.282 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.539 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.393 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.665 ين ياباني.

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