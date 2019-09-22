زلزال يضرب شرق القاهرة

2019-09-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.

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ووقعت الهزة على بعد 64 كم شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح المعهد أن الزلزال كان بقوة 4.4 على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، بخط عرض 31.8628.

كما أشار إلى أن الزلزال لم يحدث أي خسائر مادية أو بشرية.