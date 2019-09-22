- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم النيابة توضح عقوبة نشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النيابة توضح عقوبة نشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت النيابة العامة عن العقوبة المنتظرة بحق إنتاج ونشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على خليفة نشر مواطن مقطع فيديو له وهو يسيء لعدد من القبائل.
وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعاقب وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتنص المادة السادسة من النظام أن يعاقب الشخص مرتكب تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة توضح عقوبة نشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.