عروض هايبر بنده الخيالية في اليوم الوطني وتخفيضات متميزة حتى نفاذ…

لم تنسى عروض هايبر بنده بكل تأكيد المشاركة في عروض اليوم الوطني بطرح مجموعة من التخفيضات الرائعة، والمتميزة على عرضها الرئيسي والذي يتم الإعلان عنه أسبوعيا، وبالتحديد كل خميس، وجاءت الخصومات هذا المرة لتكرر تجربة الـ 5 ريال الناجحة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا عندما تم عرضها فيما سبق، ولتعود الشركة بها تحت شعار فخورون أننا على القمة، إشارة منها للمملكة العربية السعودية في عيدها القومي رقم 89، وكذلك لأسواق بنده المعروفة بأنها الأولى ما بين مثيلاتها بين المواطنين.

عروض هايبر بنده في اليوم الوطني

وفي إطار ذلك شاركت الشركة في عروض اليوم الوطني التي بادر العديد من الشركات والمؤسسات إلى طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، وتتزايد مع قرب الموعد الرسمي للاحتفالية وهو يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر، وقد جاءت خصومات شركة التجزئة الأكبر بالمملكة تحت عنوان عروض خيالية، حيث شملت موزع مياه بارد وحار من ماركة دورا المتميزة وبسعر قيمته 279 ريال سعودي، بعد تخفيض كبير يكاد يصل إلى 50% حيث كانت القيمة السعرية له قبل الخصم 449 ريال.

كذلك شملت عروض هايبر بنده قطاعة كيننود التي تستخدمها معظم السيدات للمساعدة داخل المطبخ، بخصم يصل إلى 50% أيضًا وبسعر 79 ريال، وقد أشارت الشركة إلى أن تلك المنتجات متاحة حتى نفاذ الكمية أو لمدة نهاية العروض.

وقد خصصت بنده في عروض اليوم الوطني منتج متميز، وهو كيك متنوع بالشيكولاتة أو الفانيليا بأسعار 59 ريال وبتخفيض 10 ريال.