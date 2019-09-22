، اليمن .. "مسام "يتنزع 5812 لغماً منذ بداية سبتمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - نزعت خلال الأسبوع الثالث 876 لغماً وذخيرة

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 876 لغماً وذخيرة غير منفجرة؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 20 منه 5812.

وقال القصيبي؛ إن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي، 574 ذخيرة غير منفجرة و20 عبوة ناسفة.

وأضاف القصيبي؛ أن الفرق نزعت أيضاً خلال الأسبوع ذاته 259 لغماً مضاداً للدبابات و23 لغماً مضاداً للأفراد.

وذكر القصيبي؛ في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع ما نزعته الفرق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 إلى يوم 20 سبتمبر الجاري، بلغ 90637 تنوّعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة.