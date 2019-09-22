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أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجّلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.
ووقعت الهزة على بُعد 64 كم شرقي القاهرة.
ووفق "بوابة الأهرام" أوضح المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، وخط عرض 31.8628.
زلزال يضرب شرق القاهرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-22
أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجّلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.
ووقعت الهزة على بُعد 64 كم شرقي القاهرة.
ووفق "بوابة الأهرام" أوضح المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، وخط عرض 31.8628.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
08:19 AM
بقوة 4.4 على مقياس ريختر
أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجّلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.
ووقعت الهزة على بُعد 64 كم شرقي القاهرة.
ووفق "بوابة الأهرام" أوضح المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، وخط عرض 31.8628.
، زلزال يضرب شرق القاهرة ،
المصدر : الخليج 365
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