اليوم الوطني / الواجهة البحرية بجدة تستحوذ على أكبر نسبة للزوار خلال فعاليات اليوم الوطني الـ 89



جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

شهدت فعاليات اليوم الوطني الـ 89 بمحافظة جدة إقبالاً واسعاً من سكانها احتفالاً بمناسبة مرور 89 عاماً على توحيد المملكة العربية

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة الغالية، فعالية العرض الجوي في الكورنيش، الذي شهد حضوراً كبيراً استمتع بهذا العرض المدهش، وعروض الألعاب النارية، والعروض الضوئية والفنية والرياضية والترفيهية المختلفة.

وشاركت أمانة محافظة جدة، من خلال تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بالأعلام، وإضاءات المجسمات، والرسم الجرافيكي في المرافق العامة، وعروض الصوت والضوء، وعروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة، وتزيين مباني البلديات الفرعية ومبنى الأمانة الرئيسي بالأعلام وإنارتها باللون الأخضر، وتزيين الطرق باللوحات والأعلام بهذه المناسبة الوطنية، في لوحة فنية تنشر مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني على الجميع، حيث توشحت شوارع جدة الرئيسية وميادينها براية التوحيد وتركيب لوحات الطرق التي تبرز ملحمة توحيد المملكة.

وجرى تركيب أكثر من 10,000 علم في أهم الشوارع الرئيسية بمحافظة جدة وتزيين مداخل جدة الرئيسية وميدان البيعة وميدان خادم الحرمين الشريفين الذي يحمل أطول سارية علم في العالم وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية الذي يضاء بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

09:40ت م

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جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسشهدت فعاليات اليوم الوطني الـ 89 بمحافظة جدة إقبالاً واسعاً من سكانها احتفالاً بمناسبة مرور 89 عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وكانت النسبة الأكبر للزوار من نصيب الواجهة البحرية بجدة، في حين توزعت الفعاليات على عدة مواقع بالمحافظة.ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة الغالية، فعالية العرض الجوي في الكورنيش، الذي شهد حضوراً كبيراً استمتع بهذا العرض المدهش، وعروض الألعاب النارية، والعروض الضوئية والفنية والرياضية والترفيهية المختلفة.وشاركت أمانة محافظة جدة، من خلال تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بالأعلام، وإضاءات المجسمات، والرسم الجرافيكي في المرافق العامة، وعروض الصوت والضوء، وعروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة، وتزيين مباني البلديات الفرعية ومبنى الأمانة الرئيسي بالأعلام وإنارتها باللون الأخضر، وتزيين الطرق باللوحات والأعلام بهذه المناسبة الوطنية، في لوحة فنية تنشر مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني على الجميع، حيث توشحت شوارع جدة الرئيسية وميادينها براية التوحيد وتركيب لوحات الطرق التي تبرز ملحمة توحيد المملكة.وجرى تركيب أكثر من 10,000 علم في أهم الشوارع الرئيسية بمحافظة جدة وتزيين مداخل جدة الرئيسية وميدان البيعة وميدان خادم الحرمين الشريفين الذي يحمل أطول سارية علم في العالم وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية الذي يضاء بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //09:40ت م0020

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