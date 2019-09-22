اليوم الوطني / النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون ينظمان المعرض الفوتوغرافي لليوم الوطني الـ ٨٩



جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

نظم النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون أمس فعاليات المعرض الفوتوغرافي لليوم الوطني الـ ٨٩ وذلك بفندق أصيلة بجدة, بحضور مدير الجمعية محمد آل صبيح وعدد من الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين والمهتمين بالحركة الثقافية والفنية .

وحظى المعرض بمشاركة 15 فناناً فوتوغرافياً ، قدموا 22 لوحة ، حيث يأتي المعرض ضمن الفعاليات والأنشطة المشتركة بين النادي الثقافي الأدبي بجدة وجمعية الثقافة والفنون .

وجرى خلال المعرض تكريم المصور الفائز بأجمل صورة من خلال لجنة مكونة من الفنان التشكيلي القدير هشام بنجابي ، وعبدالرحمن بانافع ، ونواف النصار ، وقد فازت لوحة الفنان الفوتوغرافي أيمن حشاش بأفضل صورة ملتقطة .

كما شهدت فعاليات المعرض الفوتوغرافي لليوم الوطني مشاركة فرقة الفنون والتراث الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بجدة بلوحات فنية فلكلورية وطنية نالت استحسان الجميع .

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