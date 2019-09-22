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سحب رعدية ممطرة وغبار يعيق الرؤية في 10 مناطق

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2019-09-22

سحب رعدية ممطرة وغبار يعيق الرؤية في 10 مناطق

متابعات الخليج 365 - واس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – أن تتدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل و ساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.




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