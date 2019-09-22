شكرا لقرائتكم هادي: صفحة المليشيا والانقلاب في اليمن ستطوى دون رجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-22 هادي: صفحة المليشيا والانقلاب في اليمن ستطوى دون رجعة متابعات الخليج 365 - واس أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن صفحة المليشيا والانقلاب في بلاده ستطوى دون رجعة وستستعاد مؤسسات الدولة ويعود اليمن فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي. Advertisements جاء ذلك خلال لقائه في مدينة الرياض بمحافظ محافظة الجوف اليمني اللواء أمين العكيمي بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. ووجه هادي بمزيد من اليقظة والتدريبات وترتيب الصفوف لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف واليمن ككل من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.







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