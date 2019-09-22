فيديو.. مقاتلات التحالف تدك تحصينات الحوثيين في صعدة

2019-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، بسلسلة غارات، تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء، موضحا أن الميليشيات الحوثية تستخدم هذه المواقع والتحصينات كنقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش الوطني بالصفراء.

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وأكد المركز أن الضربات الجوية كانت كثيفة ومركّزة، وحققت أهدافها بدقّة عالية، وتمكنت من تدمير عدد من الثكنات والتحصينات الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات .

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.